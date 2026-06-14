M＆Aが失敗する原因は、会社の価値を見誤り、高すぎる値段で買ってしまったことに尽きると言っても過言ではありません。適切な値段でM&Aを行うためには、類似会社の取引を参照し、「いくらで買い取ればいいか」の相場感をつかむことが重要です。非上場の食品会社を例に、会社の適正価格を算定する方法をご紹介します。本記事では、森生明氏の著書『会社の値段［新版］』（筑摩書房）より一部を抜粋・編集してお届けします。「