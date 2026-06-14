2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年6月18日）*****高齢の親の介護で悩む人は多いのではないでしょうか。そんな時、気軽に相談できる友人がいるのはありがたいもの。夫と義母の3人で暮らす美奈さんは、働きながら義母の介護中。高校時代の友人たちと集まると、介護の話で盛り上がる一方、次第に不穏な空気になるようで…。特に、実父の面倒をひと