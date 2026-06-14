日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、埼玉県在住37歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：月の湖畔年齢・性別：37歳・女性同居家族構成：本人、夫（40歳）、長男（2歳）居住地：埼玉県住居形態：賃貸職業：専業主婦世帯年収：夫550万円、妻25万円金融資産：現預金100万円夜