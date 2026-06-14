気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、60代の方からの投稿です。夏休み、訪れた高原のホテルで、大浴場に行った帰りのこと――。* * * * * * *高原のホテルで…夏休みに高原のホテルに宿泊した時のことである。午後3時にチェックインして、すぐに大浴場の温泉に入った。時間