サッカー元日本代表の本田圭佑さんは6月13日、自身のInstagramを更新。サッカーＷ杯日本代表初戦の地、ダラスにいることを報告しました。【写真】本田圭佑、「ダラスにいます」「ワールドカップに興奮していますか？」本田さんは「ダラスにいます。ワールドカップに興奮していますか？」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。日本時間の15日午前5時、サッカーワールドカップ2026での日本代表の初戦となるオランダ戦が開催される