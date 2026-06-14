ジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場【MLB】ジャイアンツ ー カブス（日本時間14日・サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場するも4回途中に交代した。足を引きずりベンチに下がっている。4回1死一塁の守備の場面だ。チャップマンの打球を前進して捕球しようとしたが、足が絡まったのかその場に倒れ込んだ。どうにか球を拾い上げたもの