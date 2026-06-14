現地６月13日、北中米ワールドカップのグループリーグＣ組で、スコットランド代表とハイチ代表が対戦。28年ぶりの出場となったスコットランドは28分にマッギンが挙げたゴールを守り切り、１−０の勝利を収めた。ワールドカップでの白星は実に36年ぶりである。ライブ中継した『DAZN』の映像に何度か登場したのが、VIP席に陣取ってピッチに熱い視線を送る“世界的大物アーティスト”だ。スコットランド系の英国人で、大のサッカ