岐阜県高山市で全長100キロのコースを走り抜く「飛騨高山ウルトラマラソン」が行われています。 【写真を見る】全長100キロ “過酷”なコースを駆け抜ける！ 「飛騨高山ウルトラマラソン」 今年で14回目 ことしで14回目を迎えたこのマラソン大会には、全国から約3600人が参加しました。 早朝4時半にスタートしたランナーは、高山市の観光名所「古い町並み」を通った後、田植えが終わったばかりの田園地