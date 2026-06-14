現地６月13日、翌日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表が、会場となるダラスで前日練習を実施した。トレーニングの後、取材に応じた後藤啓介は「ワールドカップの他の試合を見ているか」と質問を受けると、「はい。見ました。今日も面白いゲームがあるので。決勝トーナメントに向けても見たほうがいいと思うので、見ます」と笑顔を見せた。ストライカーだけに、他の試合を見ると