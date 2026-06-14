元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。母の教えから幼少期から続く、自身のクセについて明かす場面があった。リスナーから「大きいくしゃみを正面切ってする人は一瞬で蛙化します」という「蛙化現象」についてメッセージが寄せられると、松岡は「クチャラーの人はあんま得意じゃないですね」とした。そのうえで「このラジオでもメッセージで“松岡さんは美味しいものを