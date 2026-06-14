◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦ジェシー・ロドリゲス＜TKO6回＞アントニオ・バルガス（2026年6月13日米アリゾナ州グレンデールデザート・ダイヤモンド・アリーナ）前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回1分15秒KO勝ちし、世界3階級制覇を達成した。戦績は