女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（63）との考え方の違いについて語った。山口は夫・唐沢と今年1月に会社を立ち上げたが「真逆で、全然分野が違うから。だからいいのかも、ぶつからないで済むっていうか」と考え方は異なっていると明言。私生活についても「全てが真逆」と言い切った。一例として朝、「窓開けよう〜と思うと、彼が起きてくる」と