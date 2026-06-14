◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月14日京セラドーム）オリックスは下半身のコンディション不良のため12日の阪神戦で途中交代した紅林弘太郎が13日に続いてベンチ入りメンバーを外れた。試合前練習ではフリー打撃、キャッチボールを行ったものの、アップには入らず別メニューでの調整にとどめていた。「8番・遊撃」の横山聖哉は4月26日の日本ハム戦以来となるスタメンとなる。両チームのスタメンは以下の通り。【阪