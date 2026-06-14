9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）が13日に放送され、いま子育て世代を中心に大ブームとなっている雑貨店「3COINS」の人気の秘密が紹介された。【写真】ジメジメする季節も玄関から快適に…3COINSの“おうち梅雨対策”グッズ同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「い