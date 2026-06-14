◇ナ・リーグカブス―ジャイアンツ（2026年6月13日サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で出場。守備中の思わぬアクシデントで途中交代を余儀なくされた。4―1の4回1死、チャプマンが放った浅い飛球に対してダッシュよく前進。グラブをいっぱいに伸ばして捕球しようとするも届かず、打球はグラウンドに落ちた。その際に足に異変を生じ、右膝を