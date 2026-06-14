ミニチュア作品の建造物に苔を生やす繊細な作業がSNSで話題を集めている。【映像】ミニチュアの建造物（こだわりの内装や全体像など）投稿したのは、さまざまなミニチュア作品を手掛けるミニチュアアーティストの投稿主（＠ishibashi_elect）。ミニチュアの建造物に取り掛かり、ピンセットや筆さえ大きく見える繊細な手作業で、苔を生やす作業をXに投稿した。こちらの作品は「架空