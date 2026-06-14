◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）を欠場することになった。相川亮二監督が試合前に明らかにした。相川監督によると、１３日の試合後に、４月に肉離れを発症した右太もも裏に再び違和感を訴えたという。１４日に病院で診察を受ける予定で「今日はあがり（ベンチ外）にする」と指揮官。診察結果によっては再び登録抹消の可能