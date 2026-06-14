女優の上白石萌歌が“ちいさなともだち”と遊ぶ姿にファンは癒された。１４日までにインスタグラムで「メキシコで出会ったちいさなともだちあたたかくて愛おしい鼓動だった」とつづり、ハンモックでくつろぐ上白石と犬がじゃれ合う様子をアップした。この投稿には「ずっと仲良くね」「犬よ代わってくれ」「私は犬になりたい」「心が洗われる」「オシャレな時間」「もかもかほっこり」「可愛い過ぎてどっち見たらいいの」「