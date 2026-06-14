◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。３打差２位で出た永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が９番までに３つ伸ばし、通算１７アンダーの単独トップに立って折り返した。単独首位から出たツアー通算４勝の桑木志帆（大和ハウス工業）は１つ落として１６アンダー。今季２勝目へ１打差を追う。１４歳の韓国のアマチュア、金瑞