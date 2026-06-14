日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、２０２２年カタールＷ杯とは異なるマインドを明かした。北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）を控える森保ジャパンは１３日（同１４日）、ダラスの施設で公式練習を行った。取材に応じた背番号１０は「素直に自分の感情を受け入れようとしている。４年前の自分なら緊張なんて言ってなかった。緊張している自分、不安な自分も受け入