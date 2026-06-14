◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人ー西武戦のスタメンを発表された。丸佳浩外野手が「３番・右翼」で６試合ぶりに先発出場する。１３日の同戦で今季１号を放ったリチャード内野手は２戦連続７番で出場。トレイ・キャベッジ外野手はスタメンから外れた。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（中）松本３（右）丸４（一）ダルベック５（指）大城