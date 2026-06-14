◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ハイチ０―１スコットランド（１３日、ボストン競技場）１９７４年西ドイツ大会以来、５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）は、２８年ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）に０―１で敗れた。親善試合を含めて初対決となった一戦は、ボストン競技場に満員の６万４１４６人が駆けつけた。５２年ぶりに出場したカリブ海の島国・ハイチのサポーターが大挙し