ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地トロントでのヤンキース戦で２試合連続となる１５号ソロをかっ飛ばし、大きな存在感を示した。弾丸ライナーで左翼席に突き刺したのは３回の第２打席だった。好打者でもさばくことが難しい内角高めへのフォーシームが３球続き、最後は９８・４マイル（約１５８・４キロ）のボール球を一閃。両チームとも無得点だった均衡をひと振りで破り、待望の先制