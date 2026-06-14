◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。勝って４年連続の交流戦勝ち越しを決めたいオリックスは、紅林が２試合連続でベンチ外。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で左足の違和感を訴えて５回の守備から途中交代し、翌１３日はグラウンドに姿を現さなかった。この日は、試合前のフリー打撃には参加。そのなかで、遊撃には代わって２３年ドラフト１位の横山聖が