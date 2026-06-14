ＰＥＮＩＣＩＬＬＩＮが７月７日、自身最大のヒット曲「ロマンス」を８センチシングルＣＤとして復刻発売する。今年は１９９６年のメジャーデビューから３０周年。すでに配信シングル「Ｌａｄｙｇｏｄ」や春の関東ツアーで存在感を見せつけているが、今度は平成の名曲を令和の短冊ＣＤとして蘇らせるという仕掛けを打ってきた。「ロマンス」といえば１９９８年に社会現象級のヒットを記録したＰＥＮＩＣＩＬＬＩＮの代名詞的