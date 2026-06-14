フライトライン産駒の世界初勝利は海外メディアも速報を伝えている。米国競馬専門メディア「ブラッドホース」は日本時間１４日、「フライトラインが産駒初勝利デミアンが日本で勝利」との見出しで速報記事をアップ。注目度の高さがうかがえる。日本で初出走となったフライトライン産駒のデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）が、１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）で産駒初勝利を飾り、同メディアは「終盤に