◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１４日・エスコンフィールド）３連敗中の中日は打線を大幅に動かした。１３日の同カードで来日初の４番で４打数無安打だったサノーはベンチスタートに。９回に一時同点に追いつく２点適時打を放った鵜飼を前日の９番から２番に置いた。以下がスタメン１（中）岡林２（右）鵜飼３（左）板山４（一）阿部５（指）細川６（三）石川昂７（遊）村松