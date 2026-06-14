【モデルプレス＝2026/06/14】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）が、6月13日に更新された。じんが出演イベントのオフショットと共に幼少期ショットを公開し、話題となっている。【写真】バズリ中の純烈弟分「おめめぱっちりでほっぺモチモチ」可愛すぎる幼少期ショット◆モナキじん、幼少期の姿公開じんは「今日はナースフェス2026に出演させて頂きました」とつづり、6月13日