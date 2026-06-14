『漫画 懲りない親父、世界へ挑む獺祭進化する伝統』弘兼憲史 著中央公論新社定価2145円（税込） 世界で最も飲まれている日本酒『獺祭』。米ニューヨークに酒蔵を建設、転んでもタダでは起きない親子の奮闘録。 『AI脳自由な時間が無限に生まれる思考革命』茶圓将裕 著KADOKAWA定価1870円（税込） 今からでも全然遅くない。生成AIを業務に活かすための考え方・習慣・実践スキルを体系