NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年6月3日付で、次世代の宇宙望遠鏡「Nancy Grace Roman（ナンシー・グレース・ローマン）」の打ち上げをさらに前倒し、アメリカの現地時間2026年8月30日に設定したことを発表しました。【▲ 組み立てが完了したNancy Grace Roman（ナンシー・グレース・ローマン）宇宙望遠鏡。2025年12月撮影（Credit: NASA/Jolearra Tshiteya）】予定を8か月前倒して打ち上げへNASAによると、ローマン宇宙望遠鏡