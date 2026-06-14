俳優の西野七瀬（32）が、14日までに日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜後8：54）の公式インスタグラムに登場。現在ハマっていることを明かし、“夫婦で同じ事言っている”と反響が集まっている。【動画】西野七瀬「このくらいあって…」夫・山田裕貴との仲むつまじい私生活トークMCを務めるバナナマン・設楽統から「最近、沸騰していることは？」と振られた西野は、野菜にハマっていると話し、「野菜に特化し