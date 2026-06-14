アイドルグループ・乃木坂46が13日、福井・サンドーム福井にて『真夏の全国ツアー2026』ツアー初日を迎えた。【ライブ写真】アツい！全ツで新曲も初披露した乃木坂467月22日に発売となる42ndシングル「是非に及ばず」で初センターを務める一ノ瀬美空が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べると、キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1