タレント・彦摩呂が１２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「彦飯-ＨＩＫＯＭＥＳＨＩ-彦摩呂公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル」を更新。「１３４→１０８キロへ減量！還暦まで体重２桁を目指す彦摩呂」と題した動画を公開した。彦摩呂は動画内で現在の体重を１０８・６キロと公表。ＭＡＸ体重１３４キロから約２５キロの減量を報告した。彦摩呂は１９８８年にアイドルグループ・幕末塾のメンバーとしてブレーク。近年は情