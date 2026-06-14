【サンアントニオ（米テキサス州）共同】米プロバスケットボールのNBA決勝（7回戦制）第5戦は13日、米テキサス州サンアントニオで行われ、ニックスがスパーズを94―90で下し、4勝1敗で53季ぶり3度目の優勝を果たした。