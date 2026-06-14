上沼恵美子（71）が、14日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。上沼は「さみしいニュースが入りすぎ」と切り出し、玉緒さんとはドラマで姉妹役として共演した間柄だと回想。玉緒さんの夫・勝新太郎さんが、上沼が姉と組んだ漫才コンビ「海原千里・万里」の大ファンだったこともあり、親交を深めたという。上沼は玉