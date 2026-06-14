6月14日、川崎ブレイブサンダースは、2026－27シーズンのヘッドコーチに桶谷大氏が就任することを発表した。 京都府出身で48歳の桶谷氏は、2005－06シーズンに大分ヒートデビルズのアシスタントコーチとして指導者キャリアをスタートさせ、翌2006－07シーズンから同クラブのヘッドコーチに就任。その後、琉球ゴールデンキングス、岩手ビッ