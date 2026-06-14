6月14日（現地時間13日）、NBAファイナル2026の第5戦がフロスト・バンク・センターで行われ、ニューヨーク・ニックスが94－90でサンアントニオ・スパーズに勝利した。この結果、ニックスがシリーズ4勝1敗で頂上決戦を制し、1973年以来53年ぶりとなるNBAチャンピオンに輝いた。 王手をかけて敵地に乗り込んだニックスだったが、立ち上がりはスパーズの堅守に苦しんだ。ビクタ