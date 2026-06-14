6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。 （関連：【画像あり】藤井 風、チャーミングな決めポーズをとる場面も） Fujii Kaze（藤井 風）が報道陣の囲み取材に登場した。藤井は主要6部門の一つである「最優秀