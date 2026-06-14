6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。 （関連：【画像あり】M!LK「トロフィーに手を伸ばして“滅”」ポーズを決める場面も） M!LKから佐野勇斗、塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の5人が報