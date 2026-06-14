[6.13 W杯C組第1節 ハイチ0-1スコットランド ボストン]ワールドカップ北中米大会のグループC第1節で、スコットランド代表がハイチ代表を1-0で下した。スコットランドが28年ぶり、ハイチは52年ぶりと久々出場となる両チーム。FIFAランキングは43位のスコットランドに対し、ハイチは81位というマッチアップになった。戦前の予想通りというべきか、先制点はスコットランドが決めた。前半28分、右サイドからMFベン・ドーク(ボー