梅雨や台風で大雨になりやすい時期に合わせ、三重県伊勢市で水害に備えた訓練が行われました。 【写真を見る】梅雨・台風シーズンに合わせ“水害”に備えた訓練 「河川の増水は頻繁に起こっている」 三重・伊勢市 訓練は、伊勢市内を流れる一級河川の宮川の水位が上昇した想定で行われ、地元消防や市の関係者、建設業者など約200人が参加しました。 参加者は、堤防が決壊しそうな場合や、堤防を越えて水があふれた場合な