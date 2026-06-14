松本山雅FCは14日、湘南ベルマーレからDF蓑田広大を完全移籍で獲得したと発表した。蓑田は法政大から湘南に入団。22年に相模原、23年かは八戸にレンタル移籍して、25年12月に3年半ぶりに湘南に復帰して百年構想リーグを戦った。初の完全移籍を決断した蓑田は、湘南を通じ「自分にとってこの選択が正解だったと思えるように、自分自身と向き合いながら取り組んでいきたい」とコメントしている。