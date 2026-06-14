【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月28日に放送される『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト第1弾が発表された。 ■豪華出演アーティスト第1弾は22組が勢ぞろい！ 2014年の放送開始から今回で16回目を迎える『テレ東音楽祭』。2026年はこれまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、6月28日18時30分から約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）となる。 番組MCを深澤辰哉（Snow Man）と