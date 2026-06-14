卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」がクロアチア・ザグレブで行われており、終盤戦を迎えている。各種目で日本勢が上位に顔を出すなど躍進を見せている。そうした中、女子シングルスで実力者を次々に破り、ベスト4進出を果たした横井咲桜（ミキハウス）に注目が集まっている。 ■大藤とのダブルスでは世界1位も経験 横井は同級生の大藤沙月（ミキハウス）とのダブルスペアで2024年のアジア卓球選手権を制覇し、