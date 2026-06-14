第67回の大口投票はクロワデュノールに1000万超連発。当日午前の段階でクロワデュノールが単勝2.2倍で1番人気に推され、メイショウタバルが2番人気6.0倍で差がなくミュージアムマイルが6.6倍の3番人気、レガレイラが6.7倍の4番人気、ダノンデサイルが8.0倍の5番人気と続き、ここまでがオッズ一桁台。 ■クロワデュノールに1000万超×3発 豪華メンバー集結しただけあり、大口は前売りから大盛況