8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）に出演した様子が、同局公式YouTubeなどで公開され、反響を呼んでいる。【動画】CUTIE STREET、韓国の人気音楽番組『MUSIC BANK』に出演する様子CUTIE STREETは、今年3月に『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演して話題に。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが現地チャートでランキング入りした。続いて、今月5日には『MUSIC BA