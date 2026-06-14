ロッテは、7月8日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）でオフィシャルスポンサーである青森県三沢市の冠協賛試合「THISISMISAWAナイター」を開催し、三沢市出身で女優・モデルの新谷姫加（28）が始球式を行うと発表した。始球式は「THISISMISAWAナイター」のファーストピッチセレモニーとして午後5時45分ごろから行われる予定。新谷は「今回人生で初めてファーストピッチを務めさせていただきます。いつかやって