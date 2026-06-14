東京4R・新馬戦（ダート1400メートル）は8番人気のユイノエスポワール（牡＝竹内、父ディスクリートキャット）が先に抜け出した1番人気スターフラッシュ（2着）を差し切った。手綱を取った大野は「まだ粗削りで課題が多いが、ポテンシャルで勝ってくれた」と素質を評価。竹内師は「予測以上の走り。砂のキックバックを気にしていたが、3、4角で外へ出してから脚を使ってくれた」と振り返った。