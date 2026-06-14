本日6月14日に最終回を迎える日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）の撮影が終了し、主演の堤真一をはじめ、山田裕貴、有村架純、本田響矢のクランクアップカットとコメントが到着した。【写真】クランクアップした本田響矢堤真一、山田裕貴、有村架純のソロカットも！完全オリジナルストーリーの本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合