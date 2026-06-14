Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で島倉千代子役を圧倒的な演技力と存在感、さらには心揺さぶる歌声で演じ切り、観る者の心を鷲づかみにした三浦透子。映画『ドライブ・マイ・カー』、ドラマ『エルピス−希望、あるいは災い−』『銀河の一票』とその出演作にはハズレなし！と信頼の厚い彼女が舞台『プライマ・フェイシィ −私の声を聞いて−』で初めての一人芝居に挑む。稽古開始前の三浦に「今こそやるべき、観るべき作品」